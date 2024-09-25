元フジテレビアナウンサーで現在は弁護士の菊間千乃氏が２５日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。自民党総裁選（２７日投開票）において、河野太郎氏が支持を集めない理由に言及した。番組が紹介したＡＮＮの最新世論調査では、「自民総裁に誰がよいか？」という質問に、石破茂氏が３２％、小泉進次郎氏が２０％、高市早苗氏が１９％という情勢。高市氏が浮上、小泉氏が下がったのはさておき、河野氏は決選投