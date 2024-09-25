東京国際映画祭のラインアップ発表会見で、写真撮影に応じる（左から）大九明子監督、吉田大八監督、菊地凛子さん、片山慎三監督、入江悠監督＝25日午後、東京都千代田区第37回東京国際映画祭（10月28日〜11月6日）のラインアップ発表会が25日、東京都内で開かれた。最高賞を競うコンペティション部門は15作品が選ばれ、日本作品では片山慎三監督の「雨の中の慾情」、大九明子監督の「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」