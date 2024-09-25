【モデルプレス＝2024/09/25】9月25日、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」のファイナリスト13人が発表された。【写真】2024年度の“日本一かわいい女子高校生”ファイナリスト◆「女子高生ミスコン2024」ファイナリスト13人が決定各エリアの代表者は、北海道・東北エリアから「ミレイ」さん、関東エリアから「さな」さん、中部エリアから「あや」さん、関西エリアから「じゅり」さん、中国・四国エリアか