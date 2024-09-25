ゲーム芸人フジタが、レトロゲームファンに向けて懐かしのタイトルに挑む本連載。今回は、横シューティングの人気作「SUPER R-TYPE」に挑戦！ 最高難度の「PRO」で最終2面ノーミスクリアを目指す。 シティコネクション SUPER R-TYPE 「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」 ※有料サービス「Nintendo Switch Online」に加入することで遊べます 306円〜（個人プラン1か月） https://www.nintendo.com/jp/software/fe