プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.154』（10月5日発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。話題沸騰中のNetflixドラマ『極悪女王』でキーパーソンとして描かれている女子プロレスラーのジャガー横田、その若かりし姿がカバーを飾った。【動画】衝撃のプロレスシーン初公開『極悪女王』本予告19日より世界独占配信が始まり、配信初日から4日間連続（9月24日時点）で日本の「今日のTOP10（シリーズ）」に