２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比５５銭円高・ドル安の１ドル＝１４３円８９〜９０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６１円０３〜０７銭で大方の取引を終えた。