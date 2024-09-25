佐野市の中学生が２５日、市内の商業施設でアウトレットの仕事を学び、将来のキャリア形成に役立てました。 佐野プレミアム・アウトレットで行われたキャリア教育には、地元の佐野市立南中学校の２年生１クラスおよそ３０人が参加しました。 生徒たちはまず店舗のスタッフから、アウトレットモールの仕事や仕事のやりがい、入社した理由などの説明を受けました。 このあと生徒たちは「アウトレットにあったらいいと思うイ