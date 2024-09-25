２５日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２８．５４ポイント（０．６８％）高の１９１２９．１０ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５１．１３ポイント（０．７６％）高の６７６５．６０ポイントと９日続伸した。売買代金は２５４８億４４８０万香港ドルと高水準が続いている（２４日は２４２３億９８７０万香港ドル）。前日の好地合いを継ぐ流れ。中