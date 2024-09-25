2024年9月24日（火）豊洲PITにて、荒牧慶彦率いる“一番星”こと「THE FIRST STAR」の結成LIVE『FIRST LAST SHINING RAY』初日が開催された（結成LIVEは24日（火）と25日（水）の2DAYSにて開催）。 本LIVEは、「演劇ドラフトグランプリ2023」にて人気を博した、荒牧慶彦が座長を務める劇団「一番星」のスピンオフ企画。荒牧慶彦のほか、福澤 侑、木津つばさ、松井勇歩、高橋怜也が出演。川尻恵太が演出を務め、「演劇ドラフトグラ