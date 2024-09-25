「広島−ヤクルト」＜9月25日マツダスタジアム21回戦＞試合開始 18：00先攻：ヤクルト後攻：広島◆ 広島東洋カープ（中）秋山（遊）矢野（右）野間（三）小園（一）坂倉（左）末包（二）菊池（捕）石原（投）九里◆ 東京ヤクルトスワローズ（遊）長岡（中）西川（左）サンタナ（三）村上（一）オスナ（二）山田（右）丸山和（捕）中村（投）高橋