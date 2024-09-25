「DeNA−巨人」＜9月25日横浜23回戦＞試合開始 18：00先攻：巨人後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（中）桑原（捕）戸柱（遊）森敬（投）ジャクソン◆ 読売ジャイアンツ（中）丸（右）浅野（二）吉川（一）岡本和（捕）大城卓（三）坂本（左）モンテス（遊）門脇（投）戸郷