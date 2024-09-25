6月6日（木）にグランドオープンを迎えた東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」の移動展示会「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングス フィール・ザ・ファンタジー」が10月5日（土）から開催されることが決定。宮城・仙台市を皮切りに、「ファンタジースプリングス」の魅力を、日本各地に届ける。【写真】ラプンツェルをかたどった岩の模型も！展示内容の一例■フォトスポットも用意！