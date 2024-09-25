MBSラジオは25日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開き、毎週火〜木曜放送だった「MBSヤングタウンNEXT」を金曜日にも拡大し、「関西ジュニアのMBSヤングタウンNEXT」（金曜午後9時、11月8日スタート）としてスタートし、関西ジュニアのメンバーを起用すると発表した。同局のコンテンツデザイン局プランニング部長の虎松英樹氏は「誰とは決まっていませんが、ひとりしゃべりではなく2〜3人を想定している。全員関西ジュニア