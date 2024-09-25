◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）巨人は２５日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。残り６試合で、優勝へのマジックナンバーは「４」。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で２試合ぶりにスタメン復帰した。２３日の阪神戦（甲子園）では途中出場で決勝打を放った背番号６に期待がかかる。５番には大城卓三捕手が起用された。先発マウンドは戸郷翔征投手。若き右腕の投球に注目が集まる。【巨人】１（