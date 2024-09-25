◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２５日・マツダスタジアム）【ヤクルト】１（遊）長岡、２（中）西川、３（左）サンタナ、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（右）丸山和、８（捕）中村、９（投）高橋【広島】１（中）秋山、２（遊）矢野、３（右）野間、４（三）小園、５（一）坂倉、６（左）末包、７（二）菊池、８（捕）石原、９（投）九里