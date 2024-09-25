欧州株マイナス圏推移も、下げ幅は縮小 東京時間17:03現在 英ＦＴＳＥ100 8266.54（-16.22-0.20%） 独ＤＡＸ18936.39（-60.24-0.32%） 仏ＣＡＣ40 7571.61（-32.40-0.43%） スイスＳＭＩ 12073.42（+24.57+0.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:03現在 ダウ平均先物DEC 24月限42523.00（-74.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5782.00（-10.0