天皇杯準々決勝・鹿島戦に臨む神戸のスタメンが発表された。今夏シャルルロワ（ベルギー）から8年半ぶりに古巣に復帰した元日本代表MF森岡亮太が移籍後初スタメン。15年12月26日の天皇杯準々決勝・浦和戦以来3196日ぶりの国内でのプレーとなる。チームは勝てば優勝した19年度大会以来5年ぶりの4強。総力戦で勝利をつかみ取る。