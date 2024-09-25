©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 定期的に開催しているABCテレビアナウンサーによる絵本の読み聞かせイベント【おはなしの森】に、柴田アナと参加しました。 ひろしくん&ゆうこちゃんとして、子どもたちの前