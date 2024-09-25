JR西日本は、特急こうのとり号の「乗った後でも買える」チケットレスサービスの期間を2025年3月いっぱいまで延長します。このサービスは、対象の列車が出発した後でもJR西日本ネット予約「e5489」で特急券を購入できるというもの。JR西日本が特急「こうのとり」を対象に、2024年5月15日から9月末までの予定でサービスを開始しました。特急「こうのとり」は2022年に全車指定席化しており、こうしたサービスの背景には「(自由席に)気