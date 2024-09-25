人気カフェの姉妹店！プレッツェル専門店「Petit Pretzel Nakazaki store」がオープン2024年7月、大阪・中崎町に、プレッツェル専門店の「Petit Pretzel Nakazaki store」が誕生。「cafe Seukon （かふぇ すこーん）」や「coucou amande（くく あまんど）」といった、大阪を中心にカフェやスイーツショップを展開する人気グループの姉妹店です。グループ初のパンカフェとしてオープンした「Petit Pretzel」は、その店名の通り、プ