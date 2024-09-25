エレコム株式会社は、データ復旧サービスが付帯したmicroSDXCカードを9月25日（水）に発売した。 ビデオスピードクラスV30に対応したUHS-I規格のmicroSDカード。UHSスピードクラス3、アプリケーションパフォーマンスクラスA2などにも準拠している。 最大転送速度は読み込みが95MB/秒、書き込みが85MB/秒。 1年間のデータ復旧サービスが付帯しており、デ&