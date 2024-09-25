株式会社マウスコンピューターは、「オータムセール」を9月25日（水）から自社サイトで開催している。 クリエイター向けブランド「DAIV」を含む4ブランドが最大5万円引きとなるセール。「mouse」や「G-Tune」のほか、ビジネスPCブランド「MousePro」も割引対象となっている。 DAIVの対象製品は7製品で、ノートPCとデスクトップPCともに含まれる。 例えば、16型でDCI-P3 100