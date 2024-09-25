「BCNランキング」2024年9月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43M550M（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43FN2（シャープ）3位AQUOS 4K4T-C50FN2（シャープ）4位REGZA50M550M（TVS REGZA）5位50v型 4K 液晶テレビ50E6K（Hisense）6位REGZA55M550M（TVS REGZA）7位REGZA50Z670N（TVS REGZA）8位REGZA43Z670N（TVS REGZA）9位REG