２０１９年の北京での軍事パレードで車両に乗せられる大陸間弾道ミサイル「ＤＦ４１」/The Asahi Shimbun/Getty Images/File香港（ＣＮＮ）中国は２５日、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を太平洋に向けて発射する実験が成功したと発表した。中国国防省は声明で、人民解放軍のロケット軍が同日午前８時４４分に模擬弾頭を搭載するＩＣＢＭを発射し、太平洋の公海上で予定通りの海域に着弾させたと述べた。ミサイルの軌道や、具体的