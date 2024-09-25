◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ヤクルト高橋奎二投手▽ヤクルト丸山和郁外野手【出場選手登録抹消】▽中日辻本倫太郎内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク和田毅投手▽ソフトバンク谷川原健太捕手▽ソフトバンクダウンズ内野手▽日本ハム鍵谷陽平投手▽日本ハム細川凌平内野手【出場選手登録抹消】▽オリックスエスピノーザ投手▽オリックス安達了一内野手▽