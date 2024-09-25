◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２５日・エスコンフィールド）【楽天】１（右）小郷、２（二）小深田、３（中）辰己、４（三）浅村、５（指）安田、６（左）伊藤裕、７（一）鈴木大、８（遊）村林、９（捕）太田、▽投＝藤井【日本ハム】１（一）郡司、２（二）奈良間、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（左）水谷、６（右）万波、７（捕）田宮、８（中）松本剛、９（遊）水野、▽投＝鍵谷