日本から済州（チェジュ）に向かう国際クルーズ船観光が相次ぎ売り切れるなど済州が日本人観光客の人気を呼んでいる。持続的な韓流人気にコロナ禍が終息しクルーズ商品がいずれも満席となっている。また、猛暑が和らぎ日本人の間で「秋の済州観光」への関心が高まっているとの見方が出ている。◇歩きやすい秋迎え日本人クルーズ客歓待済州観光公社と観光業界などによると、今年に入って済州には西帰浦（ソグィポ）を通じて日本人観