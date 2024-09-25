◆パ・リーグソフトバンク―西武（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（三）佐藤龍、５（一）野村大、６（指）外崎、７（左）岸、８（捕）古賀、９（二）滝沢、▽投＝隅田【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）今宮、３（三）栗原、４（指）山川、５（一）正木、６（左）柳町、７（二）ダウンズ、８（捕）甲斐、９（右）佐藤直、▽投＝スチュワート・ジュニア