【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整などの円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４３円台後半で弱含んだ。午前９時現在は１４３円８３〜９３銭と、前日午後４時比２１銭の円安・ドル高。