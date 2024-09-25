26日（木）は北陸や東海、西日本で晴れる時間が長いでしょう。関東から北の各地は、湿った空気の影響で雲が多く、北海道は午後から雨の降り出す所がある見込みです。東海から西は真夏日の所が多く、日差しが暑く感じられそうです。25日（水）正午に発生した台風16号は、27日（金）には熱帯低気圧に変わりますが、太平洋側を中心に湿った空気の影響を受ける見込みです。とくに関東は、金・土に沿岸を中心に雨が強まる可能性がありま