「日本ハム−楽天」＜9月25日エスコンF22回戦＞試合開始 18：00先攻：楽天後攻：日本ハム◆ 北海道日本ハムファイターズ（一）郡司（二）奈良間（三）清宮（指）レイエス（左）水谷（右）万波（捕）田宮（中）松本剛（遊）水野P. 鍵谷◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（二）小深田（中）辰己（三）浅村（指）安田（左）伊藤裕（一）鈴木大（遊）村林（捕）太田P. 藤井