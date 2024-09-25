自分の論理的思考力に自信はありますか？「論理クイズ」「論理パズル」とも呼ばれる論理的思考問題は今、Google、Apple、Microsoftといった世界的有名企業で入社試験として出題され、「優秀な人材」を測る尺度として活用されているほど重要な指標です。そんな論理的思考問題の傑作を世界中から収集し、解説した書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（ダイヤモンド社）では、自分のレベルを測りながら「地頭力」を磨くこと