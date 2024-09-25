ＭＢＳテレビは２５日、大阪・梅田茶屋町の同社で、秋の番組改編発表会見を開いた。改編率は全体で８・４％。田淵慎一総合編成局長は「（関西の）他局のことは分かりませんが一番低いかも」といい、「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・午後３時４０分、関西ローカル）などの月〜金曜の帯番組が「地力を付けてきて、触る必要がない」と説明した。「ＴＨＥＴＩＭＥ．」（ＴＢＳ制作）など午前の番組も「まだまだＡＢＣさんの『おは