10月8日より放送がスタートする永瀬莉子と野村康太がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム『その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする』のオープニング主題歌を超ときめき♡宣伝部、エンディング主題歌をPEDROが担当することが決定。あわせて主題歌入り予告と第1話の場面写真が公開された。 参考：永瀬莉子×野村康太『その着せ替え人形は恋をする』ポスター公開池田朱那ら新キャストも