ソフトバンクは25日、新助っ人のジーター・ダウンズ内野手（26）を出場選手登録した。8月に来日したダウンズは、ここまでウエスタン・リーグ18試合に出場し、打率2割5分9厘、1本塁打、7打点の成績を残している。また同日、和田毅投手（43）と谷川原健太捕手（27）も出場選手登録された。谷川原は今季初昇格。和田は中継ぎでの起用になるとみられる。