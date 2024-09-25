ハスクバーナ・ゼノアはこのほど、ドイツ発ガーデニング用品ブランドGARDENA(ガルデナ)から「ロボット芝刈り機SILENO minimo(250m2/500m2)」および「SILENO life(750m2)」の国内販売を開始した。ガルデナ ロボット芝刈り機『SILENOシリーズ』両製品は、Bluetooth接続型ロボット芝刈り機。10m以内の範囲ならスマートフォン(iOSとAndroid対応)に接続できるため、アプリで操作できる。自走式で静音性に優れ、機敏・正確で、雨天時でも