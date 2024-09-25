【なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ】 HORIは、Nintendo Switch用ヘッドセット「なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ」を12月に発売する。価格は5,980円。 本製品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するピカチュウの耳と色を模したヘッドセット。3.5mm4極ジャック