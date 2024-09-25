9月25日（水）、お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜～金曜13時～15時30分）が放送。毎日新聞の「郵便料金、飲料など値上げ児童手当拡充10月から暮らしこう変わる」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 児童手当の拡充、最低賃金の引き上げ、新型コロナワクチン定期接種開始、郵便料金の値上げのほか、改めて飲料や食