アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/25営業日時点＝ 上海ゴム 4.25％ 上海異形鉄筋 3.04％ 上海銅 1.73％ 大連ポリエチレン 1.44％ 大連とうもろこし 0.56％ 上海重油 -0.65％ ＊数値は前日比％