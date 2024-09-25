中国、商用運搬ロケット「力箭１号遥４」で衛星５機打ち上げ【新華社酒泉9月25日】中国は25日午前7時33分（日本時間同8時33分）、衛星5機を搭載した商用運搬ロケット「力箭1号遥4」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。中科衛星科技のAIRSAT衛星システムの01星と02星、長光衛星技術の「吉林1号」衛星システムのSAR01A星などの5機はいずれも予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。（記者/葉紫嫣）