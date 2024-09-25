中国建国70年の軍事パレードに登場した、多弾頭型大陸間弾道ミサイル「東風41」＝2019年10月、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国国防省は25日、核ミサイル部隊を管轄するロケット軍が同日午前8時44分（日本時間同9時44分）、模擬弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル（ICBM）1発を軍事演習で発射し、太平洋の予定海域に落下させたと発表した。香港メディアによると、中国が太平洋へ向けたICBM発射を公表するのは、実験に初成功