今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４３円２０～１４４円３０銭。 前日発表された米９月消費者信頼感指数が市場予想を下回ったことが警戒され、ドル円相場は朝方に一時１４２円９０銭台まで下落したが、その後は買い直され夕方には１４３円９０銭近辺まで上昇した。市場では、米国動向が注目されるなか、今晩は