2024年9月24日、韓国メディア・韓国経済は「歴史的な円高などで日本旅行人気が続いてきたが一段落し、代わって東南アジアが注目されている」と伝えた。日本政府観光局（JNTO）の集計によると、先月、日本を訪れた韓国人の数は前月比19．2％減の約61万2100人で、今年、最も少なかった。毎月300万人以上を記録していた訪日客数が先月は約293万3000人にとどまっており、韓国人の減少が影響したと分析されている。日本は韓国から距離的