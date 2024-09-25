25日午後、VIVIZが「2024 VIVIZ WORLD TOUR＜V.hind:Love and Tears＞」のため仁川（インチョン）国際空港を通じて日本へ出国した。彼女たちは9月26日に横浜のKT Zepp Yokohamaで、9月28日に大阪のZepp Osaka Baysideで公演を行う。・GFRIENDの再結成にファン歓喜！2NE1、FIESTARらに続き人気アイドルが活動を予告・GFRIEND、再結成を電撃発表！解散から4年ぶりにグループ活動へ（SOURCE MUSIC公式）