フランスのユーザーをターゲットとした電子メールによる攻撃において、生成AIの助けを借りて作成されたと考えられる悪意のあるコードが発見されました。HP Wolf Security Threat Insights Report: September 2024 | HP Wolf Securityhttps://threatresearch.ext.hp.com/hp-wolf-security-threat-insights-report-september-2024/Hackers deploy AI-written malware in targeted attackshttps://www.bleepingcomputer.com/news/secu