BTS、TOMORROW X TOGETHERなどが所属するHYBE（ハイブ）が25日、傘下レーベルのアドア（ADOR）に所属するNewJeansを誹謗中傷したという疑惑に、公式コメントを発表した。 【写真】NewJeansのメンバーたち これに先立ち同日午前、ソウル新聞産業部所属のチャン記者がCBSラジオ「キム・ヒョンジョンのニュースショー」出演し、「HYBEがNewJeansの業績を切り捨てた」という内容の発言をしていた。 H