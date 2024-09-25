落語家として４人目の人間国宝（重要無形文化財保持者）に昨年認定された五街道雲助さん（７６）が出身地の東京・墨田区の名誉区民に選定され、同区より２５日に発表された。墨田区の名誉区民は、ソフトバンク・王貞治会長（８４）と押絵羽子板職人の故・西山幸一郎氏に次ぐ３人目となる。五街道さんは墨田区本所出身。１９６８年に十代目金原亭馬生に入門。７２年に二ツ目、８１年に真打昇進。独自の芸を創り上げ、東京の落語