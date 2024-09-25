二級建築士でタレントの知花くらら（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅キッチンを公開した。【写真】「お洒落なお店みたい」自宅キッチン公開の二級建築士・知花くらら一昨年12月、「二級建築士の合格発表がありました。結果は…無事に合格」と報告していた知花。今年4月には「自邸リノベーション。あと少し。駆け抜けた塗装の日々。最高に楽しくて大変で濃密な学びの時間でした。ああ感無量」と語り、デザイン性