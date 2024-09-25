アマゾンジャパンは、10月19日～20日に開催する「プライム感謝祭」について、セール対象商品の一部を事前公開している。 編集部で確認したところ、「プライム感謝祭セール目玉商品」として、家電製品などさまざまなジャンルの製品が予告されている。 あわせて、10月17日～18日まで開催される「プライム感謝祭 先行セール」の対象商品の一部も公開されている。Amazonデバイスなどがセ&