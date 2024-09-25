伊藤久右衛門は9月12日より、「抹茶パフェアイスバー もみじ」(740円)の販売を、実店舗にて順次開始した。「抹茶パフェアイスバー もみじ」(740円)同商品は、「抹茶パフェアイスバー」において「もみじ抹茶パフェ」を再現した、秋の新フレーバー。京都産の宇治抹茶を使用した抹茶アイスの上に、もみじゼリー・渋皮栗・さつまいもモンブランをトッピングしている。9月12日〜16日には三条寺町店および京都駅前店のみ販売しており、10